Statut du chef de l’opposition : L’imbroglio

Trois ans déjà que les Sénégalais avaient voté pour le statut de Chef de l’Opposition. Depuis, rien. Aujourd’hui que le débat est agité, on sent l’imbroglio. Le sentiment qui se dégage le mieux est qu’il n’y aura aucun consensus sur le choix de la personne. Car, il faut le remarquer pour le déplorer, la loi ne définit aucun critère de choix de ce chef. Il y a un vide juridique. Lequel laisse le pouvoir aux autorités étatiques d’arbitrer une opposition déjà très méfiante envers elle. Et pour le moment, elles observent.

Dans les rangs de l’opposition, c’est la même attitude. Personne n’est pressé d’aborder un sujet qui peut être objet de graves dissensions.

Pourtant, le projet ne saurait être abandonné. Car, nous sommes en République et devons, impérativement, nous conformer à la volonté populaire. Même le retard observé jusqu’ici est grave parce qu’attentatoire à la souveraineté du peuple.

Il faudra alors s’y atteler, et dans les meilleurs délais. Et ce que nous savons, c’est que dans ces genres de situation, c’est un décret qui vient en définir les modalités en tenant compte bien sûr de ce qui se fait ailleurs, mais aussi du contexte particulier de notre situation politique.

Tout le monde sait que tout va se jouer entre Idrissa Seck et Abdoulaye Wade. Mais ce dernier, du fait de son âge avancé, n’aspire nullement à aller encore au front pour assumer un statut pareil. Or, en dehors de Wade, il n’est quasiment pas possible, aujourd’hui, au Parti démocratique sénégalais (Pds), de choisir un autre du fait même des remous qui secouent ce parti.

Alors, logiquement, c’est Idy, le second à la Présidentielle, du fait de son ancrage politique, de son expérience et son aura, qui pourrait assumer ce rôle.

Mais, Macky va-t-il engraisser Idy qui est son adversaire redoutable ? Va-t-il prendre ce risque au moment il s’inscrit dans une dynamique d’un second et dernier mandat ? Nous ne le pensons pas.

A moins qu’il y ait des négociations ou discutions secrètes entre les deux hommes, le degré de leur animosité personnelle, requinquée par la dernière présidentielle ne milite pas en faveur de ce choix de l’ancien Premier ministre.

C’est alors l’imbroglio. Ni Wade ni Idy ne font l’affaire. Et Macky n’a pas encore de solution alternative lui permettant de régler la question.

Comme quoi, en politique, on peut entrer dans son propre piège en étant victime de ses propres contradictions.

Car, Macky sait qu’Id,y revigoré par un tel budget qui, dans les cinq ans, va tourner autour de 2 milliards comme annoncé, sera plus redoutable.

Il s’est certes retranché dans une forme d’hibernation politique, mais il sait être dangereux quand il veut. Et dans le cercle du pouvoir, beaucoup n’apprécieraient pas voir Idy arriver au pouvoir.

Cependant, le pouvoir doit au peuple la matérialisation d’une volonté qu’il lui fait exprimer. Et en démocratie, il n’y a pas d’alternative. Nous ne pouvons pas faire moins que le Mali. Et justement, le paradoxe de la démocratie, c’est que le pouvoir nourrit ses détracteurs : Opposition, presse, etc.

Ce qu’un despote n’aurait jamais fait. Alors, faisons prévaloir l’esprit démocratique en prenant des risques politiques au nom d’une élégance républicaine que nous avons tendance à perdre à force de ruser.

Le chef de l’Opposition est depuis 2016 un droit pour celui qui doit l’incarner. Il doit en profiter dans la mesure du possible. C’est le résultat du référendum.

Assane Samb