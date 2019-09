Trafic de voitures de luxe: Le présumé cerveau Sénégalais arrêté en Italie

La police italienne a démantelé un vaste réseau de vol de voitures de luxe à destination du Sénégal. Les carabiniers ont saisi 5 conteneur en partance pour Dakar, contenant 12 véhicules de luxe et gros scooters volés, rapporte Vox Populi. Une quinzaine de personne dont des Sénégalais, des Italiens, des Gambiens, des Nigérians et des Marocains sont impliqués dans le coup. Le groupe criminel possède une base d’opération dans le province de Bergame et des succursales à Genes ainsi que des résidents à Milan impliqués dans le recyclage international de véhicules et le trafic de déchets spéciaux par le biais de conteneurs. Le présumé cerveau de la bande, un Sénégalais, a été interpellé à l’aéroport de Milan. Il était sur le point de quitter l’Italie sous la fausse identité de son frère.