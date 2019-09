Macky révise sa communication

Le Président Macky Sall ne semble pas être satisfaite de la communication gouvernementale. Et, il a décidé de revoir sa stratégie de com’. Il a convoqué, hier, au Palais, tous ses “communicants” au cours d’une rencontre qui a duré plus d’une heure. à laquelle il a décliné sa vision et la nouvelle orientation de sa communication, rapporte Enquête.

Il a ainsi souligné l’urgence de réorganiser tout le dispositif de Communication. Désormais, il attend l’implication sans réserve de tout le monde. “Que les gens qui ne veulent pas s’assumer libèrent la place pour d’autres”, a-t-il déclaré. Macky Sall a, au cours de la rencontre, annoncé la mise en place d’un instrument pour évaluer le travail des uns et des autres. Les Echos, qui parle de la même affaire renseigne que Macky va organiser à leur intention, un séminaire pour éviter toute cacophonie dans la communication au sein de la majorité présidentielle.