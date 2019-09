Me Moussa Sarr reçu en audience par Lamine Diack

Vox Populi a appris d’une source proche de Pape Massata Diack que son avocat Me Moussa Sarr a été reçu en audience ce vendredi matin, à Paris par le président Lamine Diack. Ce dernier sera jugé, avec son fils et d’autres prévenus en janvier 2020. Le destin des Diack père se jouera, durant ce procès inscrit à l’agenda du tribunal correctionnel de Paris du 13 au 23 janvier, avec une prévision de six demi-journées. Joint au téléphone, Me Moussa Sarr, a confirmé la rencontre. Quid de l’objet de sa visite ? L’avocat indique que la rencontre n’avait pas pour but de discuter du procès en vue mais qu’il s’agit d’une simple visite de courtoisie d’un citoyen sénégalais à une personnalité mondiale qui fait la fierté du Sénégal. A quatre mois de son rendez-vous avec la Justice, la robe noire renseigne sur son état d’esprit et psychologique. “J’ai trouvé un grand monsieur plein de dignité et de sérénité malgré l’épreuve qu’il endure ». « Au cours de cette audience, nous avons échangé de diverses questions d’ordre nationales et internationales dont j’ai tiré beaucoup d’enseignements », a-t-il souligné.