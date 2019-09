Depuis ses premiers pas, l’actrice de la série «GOLDEN» Diariatou Sow ne cesse de prendre du volume avec une fan base qui connait une montée en puissance.

Plus connue sous le nom de Oumy, Diariatou fait partie des nouvelles révélations du milieu cinématographique sénégalais. Belle et talentueuse, ce qui a fait d’elle une actrice appréciée par les internautes. Oumy est aussi très suivie sur Instagram et ses followers qui se multiplient de plus en plus.

La belle actrice est apparue ravissante et glamour à souhait. Grâce à son look absolument radieux et sa mise en beauté originale, elle a prouvé à quel point elle maîtrise parfaitement le sens du style. Pourvue d’une silhouette fluette et d’un visage de poupée, elle ne laisse personne indifférent.