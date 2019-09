Excaf : 4 mois sans salaire

Les travailleurs d’Excaf sont dans le désarroi. Ils trainent aujourd’hui près de 4 mois d’arriérés de salaires pour certains départements comme la DTV et la RDV. Les employés, dans un communiqué, dénonce l’attitude de la direction qui procède au paiement des salaires de manière discriminatoire. En effet une partie des employés perçoit régulièrement leur salaire alors que d’autres sont marginalisés. La volonté manifeste de la direction de créer un climat de méfiance entre les agents est déjà vouée à l’échec. Les employés sont aujourd’hui plus que solidaires. En ce qui concerne les cotisations sociales (IPRES, CAISSE DE SECURITE SOCIALE), Excaf Télécom a cessé de verser depuis plusieurs années cette obligation sociale. Certains agents proches de la retraite risquent de décrocher sans pension. En ce qui concerne la situation des contrats de travail ; la règle fait l’exception à Excaf. Face à cette situation la Section SYNPICS Excaf Télécom exige : le paiement sans délais des salaires, le versement des cotisations sociales (IPRES et CSS), des contrats en bonne et due forme pour tous les ayants droits, l’application de la nouvelle convention collective des travailleurs des médias, le traitement équitable et sans discrimination des employés aussi, la section SYNPICS va saisir les autorités compétentes afin de faire valoir ses droits.