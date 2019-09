Ndeye Sokhna Ndour, Fille de Youssou Ndour parle de son….

“Ce post va sûrement être l’un des plus long de ma page, surtout pour ceux qui me connaissent et qui savent que je suis plutôt réservée

Depuis quelques jours vous voyez passer sur les réseaux sociaux pas mal de postes et de teasers avec un nom qui revient sans cesse : Beauty and Co (@beautyandcoldn), marque spécialisée dans les Virgin hair extensions, clip ins et dans la confection de wigs. Et bien voilà, je suis très heureuse et un peu stressée aussi de vous annoncer que Beauty and Co c’est moi

. Avec mon associée, Kinneh Jallow, nous avons voulu répondre à une problématique qui nous concerne et qui vous concerne. Étant des jeunes femmes exigeantes et très coquettes, tout comme nos amies, nos mamans et nos tantes, nous souhaitions proposer une qualité de cheveux unique au Sénégal. En plus de proposer et de confectionner des wigs et des extensions nous souhaitions également proposer des soins d’une qualité exceptionnelle, dans un lieu cosy et chaleureux, s’adressant à toutes les femmes et surtout à tous les types de cheveux, défrisés, nappy, bouclés, court, long, raide, frisés. C’est pourquoi au delà de notre marque nous sommes ravies de pouvoir vous accueillir dans notre salon aux Almadies. Et enfin nous avons également un site de e-commerce ou nous livrons dans le monde entier !!! Eh oui étant de nationalités différentes et ayant toutes les deux un profil international comment cela pouvait-il en être autrement

Voilà donc la belle aventure d’une marque made in Africa et worldwide shipping qui commence et j’espère que vous serez nombreux à la rejoindre.

Je remercie au passage @seguindour qui m’a présenté kinneh ma partenaire et sans qui rien de tout cela serai arrivé.

Je remercie également mon mari ,mes parents,grands parents ,ma belle famille qui m’ont beaucoup soutenu ,venus ,st Louis mes amies toutane Affy Jeyna Hélène Yacine khady Diana Liss je peux pas citer tout le monde mais vraiment Merci à tous

Je remercie également tous nos partenaires le staff de Beauty and co Rougui Aïda Lalia merci

@beautyandcoldn