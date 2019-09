Serigne Khassim Mbacké : «Ahmet Khalifa Niasse est un suppôt de Satan …

Serigne Khassim Mbacké sort du bois. Après une longue période de retraite, le petit-fils de Cheikh Mouhamadou Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul se «mêle» à l’actualité marquée par les sorties intempestives d’Ahmet Khalifa Niasse. A en croire le jeune guide religieux Mbacké-Mbacké : «Ahmet Khalifa Niasse nous pompe vraiment l’air. Il est un élément perturbateur de la quiétude des sénégalais, un négateur de l’Islam, un vrai suppôt de Satan. Il doit être chassé de nos foyers religieux où il a pris l’habitude de s’y rendre pour semer les graines de la confusion, voire de la division. Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall, Mame El Hadji Malick, Mame Abdoulaye Niasse, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, Mame Amary Ndack Seck, Mame Limamoulaye Al Mahdi Cheikh Al Islam Cheikh Ibrahima Niass, Mame Boucounta Ndiassane, etc. tous avaient une seule et unique mission : la propagation et le rayonnement de l’Islam. Personne ne peut séparer leurs familles respectives par ce qu’en plus du combat pour l’islamisation, ils sont étroitement liés par le sang», peste le jeune Mbacké-Mbacké. Serigne Khassim Mbacké, de poursuivre : «Le Président Macky a bien fait de lui rappeler à l’ordre à Médina Gounass. Lui, il reste à équidistance des chapelles religieuses. Quelle liaison devrait avoir sa visite à la mosquée «Massalikoul Jinaan» et la maison du Parti Socialiste ? ( ndlr: La maison du Parti Socialiste va disparaitre car « Massalikoul Jinaan..).Les socialistes ont toujours gardé des relations au beau fixe avec la famille du Cheikh Ahmadou Bamba, de Senghor à Ousmane Tanor Dieng en passant par le Président Diouf. Que cet homme haineux cesse de nous divertir avec ces billevesées. L’on connaît bien les milieux interlopes qu’il «squatte» à longueur de journée (cf. le numéro 70…..). Tu dois te taire et te terrr. Tu ne peux porter préjudice à notre héritage de paix sociale chèrement acquise.Tu es loin d’être une référence ».