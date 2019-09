THE BEST Le onze des joueurs oubliés par la FIFA

Hier lundi soir, la FIFA a désigné Lionel Messi comme le lauréat du trophée The Best récompensant le meilleur joueur du monde de la saison. Après Cristiano Ronaldo par deux fois puis Luka Modric, la star argentine est donc le troisième joueur à mettre son nom au palmarès du nouveau concurrent au Ballon D’Or. Dans le même temps, la FIFA a donné son onze de l’année avec des surprises, des joueurs qui ne méritaient pas forcément cette saison (Marcelo, Modric, Hazard…) mais surtout de nombreux absents.

Voici le onze idéal des oubliés des trophées The Best cette année.

Marc-André Ter Stegen

Si Alisson Becker a logiquement été élu meilleur gardien du monde cette année, ​Marc-André Ter Stegen n’est pas loin de son concurrent brésilien. L’international allemand a encore été irréprochable avec le FC Barcelone avec une Liga remportée et une demi-finale de Ligue des Champions.

Trent Alexander-Arnold

La FIFA n’a pas réussi à choisir entre trois défenseurs centraux au moment d’établir le onze de l’année et a donc choisi de mettre Sergio Ramos au poste de latéral droit au détriment d’un vrai joueur de ce poste. Pourtant un nom était tout trouvé, celui de Trent Alexander-Arnold. L’international anglais de Liverpool a été la révélation mondiale de l’année à son poste avec 12 passes décisives en Premier League et 4 en Ligue des Champions dont une qui restera dans la légende du club sur corner en demi-finale lors de la remontada face à Barcelone.

Gérard Piqué

S’il a sombré contre les Reds en Ligue des Champions comme toute son équipe, ​Gérard Piqué a semblé retrouver une deuxième jeunesse l’an passé à ​Barcelone avec des prestations de haut-niveau et une place de taulier de l’effectif champion d’Espagne. Piqué aurait certainement pu figurer dans le onze de la FIFA à la place de son coéquipier en sélection et ennemi en club, Sergio Ramos.

Kalidou Koulibaly

Si son palmarès est encore resté vierge avec Naples la saison passée, l’international sénégalais a encore une fois été l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Finaliste de la CAN avec le Sénégal, Kalidou Koulibaly a été élu meilleur défenseur de Série A et reste l’un des joueurs à la plus grosse valeur marchande à son poste. Matthijs De Ligt et Virgil Van Dijk méritaient toutefois bien d’être présents dans ce onze.

Andrew Robertson

Comme son coéquipier, Alexander Arnold, Andrew Robertson a certainement été l’un des meilleurs latéraux gauche du monde cette saison. Avec 11 passes décisives en Premier League et 2 en Ligue des Champions, le capitaine de la sélection écossaise a semblé plus régulier et méritant que le joueur du ​Real Madrid, Marcelo, élu à ce poste dans le onze de la FIFA.

N’Golo Kanté

Vainqueur de l’Europa League avec Chelsea, le milieu de terrain français a encore été l’un des meilleurs à son poste en Angleterre ou en Europe. Toujours régulier et performant, ​N’Golo Kanté aurait certainement mérité plus que le lauréat de The Best et du Ballon d’Or l’an passé, Luka Modric.

Dusan Tadic

Si l’on parle souvent des joueurs défensifs ou des milieux de l’équipe surprise de l’année passée l’Ajax, un homme a ébloui toute l’épopée néerlandaise par son talent. L’attaquant polyvalent serbe a ainsi marqué pas moins de 28 buts et offert 14 passes décisives la saison passée en championnat mais aussi 5 buts et 6 passes décisives en Ligue des Champions. Une performance incroyable, sans parler de sa qualité technique, qui aurait mérité une place dans ce onze sur un côté ou en tant que milieu offensif.

Raheem Sterling

Dans un onze type, certes offensif, le ​jeune Anglais aurait également mérité sa place après sa meilleure saison de sa carrière et 17 buts et 12 passes décisives en Premier League. L’international anglais de 24 ans a été l’un des plus grands artisans de la conquête incroyable du titre par Manchester City avec 98 points, à un point de Liverpool.

Mohamed Salah

Malgré une CAN mitigée et une blessure importante en fin de saison, ​Mohamed Salah est resté l’un des meilleurs joueurs du monde la saison passée et son absence peut paraître incroyable. Certes Kylian Mbappé a écrasé la Ligue 1 avec ​Paris par ses stats mais Salah a remporté la Ligue des Champions et a terminé meilleur buteur de Premier League (avec Mané et Aubameyang) avec ses 22 buts en Premier League et ses 5 buts en C1

Sadio Mané

Comme pour son coéquipier Salah, l’absence de ​Sadio Mané dans ce onze paraît très étonnante. L’international sénégalais a certainement été le meilleur ailier gauche au monde de la saison, et ce même devant Cristiano Ronaldo, avec ses 22 buts en Premier League et ses 4 buts en Ligue des Champions, mais aussi une finale de la CAN. Des stats proches de celles de Salah pour ce qui semble être les deux meilleurs ailiers du monde actuellement. Les deux Reds ont par ailleurs récolté plus de points des votants que Mbappé mais ne figurent pas dans le onze au contraire de la pépite française.

Sergio Agüero

Le onze de la FIFA ne contient pas de véritable buteur spécifique à ce poste. Si un buteur devait y être inséré, Sergio Agüero pourrait être celui-là. Du haut de ses 31 ans, l’attaquant argentin continue d’être le renard des surfaces tout en ajoutant sa grinta et sa qualité technique. Avec 21 buts, Agüero a été un des autres pions essentiels du titre national de Manchester City.

D’autres auraient également pu prendre sa place comme Pierre-Emerick Aubameyang, Robert Lewandowski, entre autres.

90mn