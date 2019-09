AFFAIRE NDIAGA DIOUF : LE PROCÈS ENCORE REPORTÉ

Barthélémy Dias, le maire de Mermoz – Sacré Cœur devra prendre son mal en patience. L’audience du procès en appel du meurtre de Ndiaga Diouf est reportée au 16 octobre prochain. Le mis en cause dénonce un « procès politique » lié à son compagnonnage avec Khalifa Sall, l’ex-maire de Dakar.

« C’est un procès qui est renvoyé pour une énième fois parce que toutes les parties ne sont pas prenantes malheureusement à ce procès. Je le dis et le répète, je ne me suis pas auto-agressé. Donc, je pense que toutes les parties qui ont été convoquées à ce procès doivent prendre sur eux la responsabilité de venir répondre à la justice sénégalaise, et qu’on puisse vider ce dossier. Je le répète, c’est un dossier malheureux, et je veux que les Sénégalais sachent que c’est moi qui ai interjeté appel pour que le droit puisse être dit parce qu’il s’agit d’une agression contre ma personne. »