Au nom de «l’équilibre de l’information»

Suite à la parution dans votre site d’information d’un article titré « L’APR divisée à Pikine: Pape Gorgui Ndong le « coupable » en date du 23/09/2019,un article diffamatoire citant nommément l’ancien ministre de la jeunesse et maire de la commune de pikine ouest, monsieur Pape Gorgui Ndong cherchant ainsi à porter atteinte à sa réputation.

En ma qualité de chargé de communication,je voudrais apporter des éclaircissements en vous invitant à publier la déclaration du coordinateur des sages du département de pikine, monsieur Amadou Gaye Koutaye afin que nul n’en ignore.

Monsieur le » très sage » Omar Sidy Sow, votre sortie inappropriée, inopportune,hasardeuse et vidée de toute gratitude prouve une nouvelle fois votre caractère de larbin à la solde d’un pauvre ringard départemental. Votre diatribe pamphlétaire, nous donne une bonne occasion de rétablir la vérité des faits.

Est-ce réellement Omar Sidy Sow, ce sage, qui louait les qualités intrinsèques et la probité morale de Pape Gorgui Ndong. Nous étions ce jour là reçus par cet homme, alors Ministre de la Jeunesse. Ce jour là, vous aviez duré au micro, étalant tout votre talent de vieux réthoricien.

Est-ce réellement Omar Sidy Sow, ce sage,qui recevant son panier Ramadan,gracieusement offert à tous les sages du Département,faisait de Pape Gorgui Ndong l’homme de la situation.

Est-ce réellement Omar Sidy Sow,se vantant de son grand boubou Geztner d’une valeur de deux cent mille offert gracieusement par Pape Gorgui Ndong à tous les responsables sages du département?.Ce jour là, vous aviez déclaré l’avoir adopté définitivement comme fils.

Oui, en effet, les nuits sombres accouchent toujours de grands miracles, ainsi vous surgissez, tout ridicule, affichant votre limite et les limites de celui qui vous a confié cette ignoble mission. Pour votre gouverne, ce que Pape Gorgui Ndong a fait pour les sages du Département,aucun Responsable ne l’a fait. Ils n’y pensent d’ailleurs même pas.

S’il y a problème au niveau de ce Département en général, c’est à cause du Coordonnateur Départemental Abdoulaye Thimbo. S’il y a problème au niveau de la Coordination des sages, c’est toujours à cause de Abdoulaye Thimbo, avec la complicité de Monsieur Maham Diallo, Coordonnateur National des sages, qui ne jouit d’aucune légitimité, car désigné et point élu par ses pairs.

Candidat malheureux, défait et malmené, vous vous revenez, tel un renégat encagoulé sous le manteau d’un bouffon pour jouer au laquais.

En insinuant que Monsieur Pape Gorgui Ndong serait derrière la Jeunesse de Pikine va mal,les femmes grévistes de la faim et derrière les sages que vous prétendez la division,vous confirmez ainsi une vérité indéniable,que c’est lui le maître incontournable de ce Département.

Vous feriez mieux mon cher d’aller pêcher dans les eaux de Tawfekh Yaakar, où vous avez élu domicile et nous laisser gérer notre département.

Au moment où Pikine sombre dans les eaux pluviales,les vrais responsables soucieux du bien-être de la population tentent d’apporter des solutions pour les soulager. Vous jouez au Soldat d’un Faux Général, absent du territoire qui ne pipe mot pour au moins, remonter le moral de ses administrés. Votre communication fait honte au Parti,à vos pairs et à la Jeunesse qui porte espoir en nous.

A Monsieur le Président Macky Sall,la coordination départementale des sages de Pikine vous réitère sa détermination et son engagement à servir à vos côtés et réaffirme son compagnonnage avec Monsieur Pape Gorgui Ndong.

Amadou Gaye Koutaye

Coordinateur des Sages du Département de Pikine.

Pikine le 24 Septembre 2019