El Hadji Diouf répond à Eto’o

Lundi dernier, Lionel Messi a été sacré meilleur joueur FIFA à travers le prix The Best. Mais ce titre a été contesté par certains, notamment Samuel Eto’o qui considère Sadio Mané et Salah meilleurs que l’argentin. Pour El Hadji Diouf, le camerounais est allé beaucoup plus loin en disant que les deux Africains de Liverpool sont actuellement les meilleurs au monde.

«Ce qu’a dit Samuel Eto’o n’engage que lui»

«Les meilleurs pour moi sont Sadio Mané et Mohamed Salah. Mais ils ne sont pas là», a déclaré le Camerounais à la fin de la cérémonie. Mais la star sénégalaise, El Hadji Diouf, ne partage pas les propos de l’ancien buteur du FC Barcelone. Même s’il est d’accord que Mané devait au moins faire partie des nominés, Diouf pense qu’il faut que les gens reviennent sur terre car Messi a été le meilleur. «Ce qu’a dit Samuel Eto’o n’engage que lui (..) Il faut que les gens reviennent sur terre. Je suis d’avis que Sadio Mané devait figurer parmi les trois meilleurs joueurs nominés pour le trophée The Best. Au pire des cas, quatrième. Sadio Mané a fait de belles performances, mais nul n’ignore que Messi aussi mérite bien cette distinction», dit-il dans des propos rapportés par le quotidien «La Tribune», parcouru par Afriquesports.

« Que ce soit le Ballon d’Or, le trophée The Best, il faut d’abord des performances personnelles »

Pour le double Ballon d’or africain, cette distinction récompense le meilleur joueur au plan personnel. Et Messi devance tout le monde sur cet aspect. «Il ne faut pas que Sadio Mané ait un esprit revanchard envers les autres. Que ce soit le Ballon d’Or, le trophée The Best, il faut d’abord des performances personnelles. Messi a, à son compteur, 51 buts. Il est le meilleur buteur de la Liga», affirme El Hadji Diouf.

Afriquesports.