Inauguration Massalikoul: Serigne Mountakha va rouler en « papamobile »

Le khalife des mourides, Serine Mountakha circulera en « papamobile »à l’occasion del’inauguration de la mosquée Massalikoul Jinane, renseigne Les Echos.

La papamobile (francisme) ou papemobile (québécisme) est le nom informel donné au véhicule utilisé par le pape lors de ses déplacements en public et qui, à partir d’une certaine date, a été spécialement conçu pour lui. Lui permettant d’être plus facilement vu des fidèles lors des cérémonies, la papamobile a des origines anciennes avec la sedia gestatoria (littéralement « chaise à porteurs ») qui était un trône mobile utilisé dans le même but.

Ce véhicule spécial a été acheté par les talibés mourides qui n’ont pas lésiné sur les moyens pour une réussite de l’évènement. Mais aussi permettre à Serigne Mountakha Mbacké visiter les coins et recoins de la mosquée dans de très bonnes conditions.