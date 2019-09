Le prince Harry et la princesse Meghan dans leurs oeuvres

C’est un couple heureux qui s’est rendu, à la plage de Monwabisi, au Cap, en Afrique du Sud. Le prince Harry et Meghan Markle, actuellement en voyage officiel, ont rencontré les bénévoles de l’association Waves for Change, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour soutenir la santé mentale des plus vulnérables à travers le surf. Ils ont ensuite rencontré l’association Lunchbox Fund qui offre des repas à des écoliers dans les parties les plus reculées du pays.

Hier, à leur arrivée, le couple princier s’est rendu dans un quartier difficile de la capitale sud-africaine, Nyanga, baptisée la capitale du meurtre, pour rencontrer les équipes de la Justice Desk Initiative, qui défend les droits des enfants. Meghan Markle y a fait un discours qui a été chaleureusement accueilli. « J’aimerais dire que même si je suis là avec mon mari en tant que membre de la famille royale, j’aimerais que vous sachiez que je suis ici en tant que mère, qu’épouse, que femme, que femme de couleur et en tant que votre sœur. Je suis ici avec vous et je suis ici pour vous. » Dans sa déclaration, la duchesse de Sussex a aussi encouragé les femmes à se battre pour « le respect, la dignité et l’égalité ». De son côté, le prince Harry a évoqué les violences faites aux femmes : « Aucun homme n’est né pour faire du mal à une femme. C’est un comportement qu’ils ont appris, et ce cercle doit être brisé. Désormais, il faut redéfinir la masculinité, il faut laisser vos propres traces pour que vos enfants vous suivent, et qu’ils aient un impact positif sur le futur. »