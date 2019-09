« Macky n’a rien fait à Massalikoul Jinane »: Serigne Khassim répond à Serigne M. B. Dieng

««Macky Sall n’a rien injecté dans la construction de la Mosquée Massalikoul Jinaan », a indiqué Serigne Modou Bousso Dieng, le Coordonnateur de la Confédération des Familles Religieuses (CIFAR). La réplique du petit-fils de Serigne Touba de Serigne Khassim Mbacké n’a pas tardé.

«Dire que le président Macky Sall n’a mis aucun sou dans la construction de cette mosquée, c’est ignorer carrément son histoire», a fait savoir Serigne Khassim Mbacké. «Si Massalikoul Jinane a coûté plus de 20 milliards de francs CFA. Macky Sall a pris entièrement en charge tout ce qui est aménagement extérieur, voirie, assainissement et lumière. Et cela a été évalué à 7 milliards de francs CFA», précise le marabout.

Qui rappelle que l’Etat du Sénégal, de Wade à Macky Sall, s’est investi du début à l’inauguration de cette mosquée. » Serigne Khassim invite aux prises de paroles fédératrices, à l’unité des foyers religieux et au triomphe de l’Islam.

Il demande à Serigne Modou Bousso Dieng de faire preuve de maturité et surtout d’éviter que des détails nous divisent dans un contexte tout particulier comme celui-ci où tous les nerfs sont tendus. Cette mosquée est une victoire pour toutes les confréries de ce pays, donc pour l’Islam », a-t-il renchéri El Malick Guèye.

