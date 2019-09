Se débarrasser des boutons d’acné

L’acné est une maladie de la peau caractérisée par l‘éruption de boutons rouges, de points noirs et de kystes. Elle touche le plus souvent le visage et le thorax, mais aussi le dos, le torse voire le cuir chevelu. C’est une maladie de la peau qui apparaît lorsque du sébum et des cellules de peau morte bouchent les follicules pileux.

Lutter contre l’acné n’est pas forcément évident, quelle que soit la saison. Entre les traitements trop agressifs, les produits absolument pas adaptés aux peaux à problèmes, et les substances toxiques éventuellement présentes dans d’autres, de petits boutons peuvent apparaître… Sans parler des hormones, de l’alimentation et d’autres facteurs extérieurs.

Les boutons sur le visage sont vos ennemis du quotidien ? Voici quelques conseils pratiques pour lutter contre l’acné et les boutons, ainsi que des solutions naturelles que vous pouvez mettre en oeuvre chez vous.

Lutter contre l’acné : comment chasser les petits boutons naturellement

Catégorie « mieux vaut prévenir que guérir », effectivement, une nourriture trop riche ne va pas aider votre peau : surveillez votre assiette. Bannir les produits trop gras, la charcuterie, le chocolat et les bonbons, les produits laitiers et en particulier de lait demi-écrémé, l’alcool, le pain blanc, le riz blanc, les biscuits et autres céréales raffinées. En général, éviter tous les produits ultra-transformés !

Mais, l’alimentation n’est pas le seul facteur, et de toute façon, certaines personnes sont plus susceptibles que d’autres d’avoir de l’acné.

Vous avez un peu trop forcé sur les produits gras et vous voilà avec un petit « spot » rouge sur le visage ?

Lutter contre l’acné : des solutions naturelles