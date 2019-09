Sortie dans les médias: Le Bâtonnier menace les avocats

Les sorties des avocats dans les médias ne sont pas du goût Bâtonnier de l’ordre des avocats. Me Pape Leyti Ndiaye s’est fendu d’un communiqué pour mettre en garde ses confrères. Le bâtonnier n’exclut pas de traduire les récalcitrants en conseil de discipline. « Ces derniers temps, l’Ordre a constaté avec regret des interventions désordonnées et peu reluisantes de quelques-uns de ses membres dans les médias généralement sur des affaires pendantes ou en voie de l’être devant les cours et tribunaux », a constaté le bâtonnier, pour le déplorerSelon lui, ces interventions médiatiques constituent souvent, voire toujours, des infractions aux dispositions de leur règlement intérieur. Ainsi, il pense que les avocats doivent être les premières sentinelles du respect scrupuleux de leurs règles professionnelles. Sur ce, il appelle ses confrères à prendre compte les dispositions de l’article 26 du règlement intérieur et les invite à s’y conformer.