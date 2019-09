Un Franco-Sénégalais extradé des États-Unis

Samba Ndiaye, un Franco-sénégalais, condamné en 2002 pour enlèvement et tentative de meurtre a été extradé des États-Unis où il vivait sous une fausse identité vers la France, rapporte l’Express repris par Libération.

Agé de 42 ans, il a été arrêté en mai à New York après que des informations fournies par la police française ont établi qu’il était l’homme identifié aux États-Unis comme Mohamed Fall, de nationalité mauritanienne. Sous son vrai nom, il avait été condamné par contumace en France à la perpétuité en décembre 2002 pour enlèvement, séquestration accompagnée de torture et tentative de meurtre sur un autre homme cinq ans plus tôt à Marseille.

En avril dernier, un policier français détaché au consulat de France à New York avait signalé à ses collègues américains qu’il pensait que Samba Ndiaye et Mohamed Fall étaient une seule et même personne.

Des analyses d’empreintes digitales et de photographies ont confirmé ses soupçons et le fugitif a été finalement arrêté à Manhattan. Il a été ramené mardi dernier en France par un vol spécial et remis aux autorités françaises, a indiqué la police.