Voici Serigne Bassirou Lô, l’Imam Ratib de Massalikul Jinane

L’Imam Ratib de la mosquée Massalikul Jinane, n’a plus rien à prouver. « C’est un grand érudit et intellectuel qui a des connaissances avérées dans les Sciences islamiques. Il était aussi Imam dans la ville de New York aux États-Unis.

Il a été désigné depuis deux ans par feu Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké et Serigne Mountakha en était informé à l’époque », renseignent les journaux de ce mardi. De plus, « il est le fils de Serigne Moustapha Lô de la famille de Serigne Ndame Abdourahmane Lô, un Cheikh de Serigne Touba qui a eu à enseigner le Coran et les Sciences islamiques à plusieurs fils de Cheikhoul Khadim. Sa grand-mère, Sokhna Mouslymatou Mbacké, est la fille de Serigne Touba, et sœur germaine de Serigne Mourtalla Mbacké ».