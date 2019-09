Le chef de l’État gabonais a rendu un hommage appuyé au dirigeant français, Jacques Chirac décédé décédé jeudi 26 septembre à l’âge de 86 ans. « Pour moi, le président de France qu’il était restera toujours l’avocat de l’Afrique. Par devoir d’amitié, de sympathie et de l’estime réciproque qui nous liait, je me ferai toujours fort de le faire savoir », témoigne Me Abdoulaye Wade.