Décès de Jacques Chirac: Les condoléances de Macky…

Le président Macky Sall a réagi au décès de l’ancien président français Jacques Chirac ce jeudi à l’âge de 86 ans. Le chef de l’Etat Sénégalais a présenté ses condoléances à son homologue Emmanuel Macron. Il a aussi fait un témoignage sur le défunt Chef d’Etat, de sa relation avec l’Afrique. Puis, il s’est adressé au peuple français, faisant un beau témoignage sur le président Jacques Chirac, en tant que figure emblématique des relations franco-africaines. «J’adresse mes condoléances émues et celles de la Nation au Président Emmanuel Macron et au peuple français, suite au décès du Président Jacques Chirac. Je rends hommage à un grand homme d’État et figure emblématique des relations franco-africaines », a écrit Macky Sall.