Le Turc Karpowership, concepteur et constructeur des premières Centrales électriques flottantes au monde, s’apprête à installer, au Sénégal, une Centrale électrique flottante d’une puissance de 235MW et fonctionnant à l’aide du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Ce navire, dénommé “Aysegul Sultan”, qui a, déjà, quitté les côtes turques, est attendu à Dakar, la capitale du Sénégal, au cours de ces 20 prochains jours, et sera opérationnelle, dès le début du mois d’octobre.Ladite société va couvrir 15% des besoins en électricité du Sénégal en gaz naturel liquéfié, à travers 235 watts de son navire.