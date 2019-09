Espagne: Une organisation criminelle sénégalaise démantelée

Un coup de filet à l’impact international. Dix Sénégalais suspectées d’appartenir à un réseau de trafic de drogue d’ampleur internationale ont été arrêtés en Espagne dans la Province de Majorque, rapporte L’Observateur. Des perquisitions effectuées par les enquêteurs ont débouché sur la saisie des de 55 000 euros soit plus de 35 millions Fcfa, 75 téléphones portables de dernière génération et plus de 1000 maillots de grands clubs d’Europe contrefaits dont le Réal de Madrid, Barcelone, Paris… ainsi que des preuves d’envoi de fonds pour plus de 200 000 euros soit plus de 130 millions Fcfa