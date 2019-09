Habitations sur le pipeline de la SAR: Une bombe à Dakar

Le pipeline de la Sar constitue une menace réelle pour les habitations installés sur le long de son tracé et bref pour les populations de Dakar. Une véritable bombe! Tel est la conclusion d’un rapport de la Direction de la Protection Civile à la suite d’une étude menée entre 2011 et 2012 par son Directeur de l’époque, Mar Lo. Ce rapport parcouru par L’AS, renseigne, en effet, que les habitations sur le pipeline de la Société africaine de raffinage (SAR) constituaient une véritable bombe qui, si elle explose, risque d’embraser toute la capitale. Pourtant, indique le journal, ledit rapport a été remis au ministre de l’intérieur de l’époque. Mais le rapport qui contient des recommandations qui pourraient nous éviter d’une catastrophe dorment dans les tiroirs « poussiéreux » dudit département ministériel. A rappeler qu’un incendie s’est déclaré lundi dernier à Dalifort plus précisément au niveau d’un des pipelines de la société africaine de raffinage près des rails..