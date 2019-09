Handball-Tqo : Le Cameroun, adversaire des Lions, déclare forfait !

La Fédération sénégalaise de Handball annonce que le Cameroun, adversaire du Sénégal ce jeudi, a déclaré forfait pour le tournoi de qualification olympique (TQO) aux JO 2020 prévu à Dakar (27-29 septembre).

Les Lionnes du Handball feront finalement face à l’équipe de la République démocratique du Congo (RDC). Ce, suite au forfait du Cameroun, adversaire initial du Sénégal. Selon un communiqué du comité local d’organisation, la décision a été prise au sortir de la réunion technique sur le tournoi de handball féminin qualificatif aux Jeux olympiques (JO) 2020. Les joutes devaient démarrer ce jeudi après-midi, 26 septembre, à Dakar.

A la place du match Sénégal / Cameroun, le public suivra une séance d’entraînement de la formation de Frédéric Bougeant, l’entraîneur français des Lionnes, à partir de 15 heures. Avant la cérémonie d’ouverture prévue à 17 heures. Le Sénégal jouera finalement demain vendredi, 27 septembre. En match d’ouverture, la RDC ira à l’assaut de l’Angola.

Les Angolaises, véritable rouleau compresseur, partent favorites surtout après avoir battu l’adversaire, 27 à 21, lors de leur dernière confrontation aux Jeux africains, cette année. Selon les informations obtenues par iRadio, le désistement fait suite à une absence de places sur le vol.

La capitaine des Lionnes, Hawa Ndiaye, a reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports, Matar BA, hier mercredi, 25 septembre. « L’objectif qui vous est assigné, c’est la première place. Vous avez les encouragements du président de la République. Je tiens à saluer le patriotisme de toutes les joueuses qui avaient la possibilité de jouer pour la France ou d’autres pays, mais elles ont décidé de porter le maillot national du Sénégal. C’est pourquoi, je les félicite et les encourage. L’Afrique a besoin de ses filles et fils pour aborder des compétitions et si tous nos talents sont en Europe ou en Amérique, l’Afrique aura des problèmes pour percer dans le domaine du sport. Ce que Seydou Diouf (le président de la Fédération sénégalaise de Handball) a réussi à faire, c’est vraiment à saluer. »

Le Cameroun forfait, ce tournoi réunira, du 26 au 29 septembre 2019, les sections nationales féminines de l’Angola, de la RDC et du Sénégal.