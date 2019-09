L’Etat octroie 1500 m2 à Me Moussa Bocar Thiam

L’affaire foncière qui oppose le président Malien IBK à Me Moussa Bocar Thiam, à propos d’un terrain sis aux Almadies connait de nouveaux développements. Le porte parole adjoint du Ps a renoncé à toutes ses plaintes déposées devant le Doyen des juges, rapporte Les Echos, qui donne l’information. Ce, suite à son audience avec le directeur des domaines Mame Boye Diao. Ce dernier avait reçu des instructions fermes de Macky Sall de recevoir « en urgence » l’avocat et homme politique. Une audience à l’issue de laquelle il a été attribué au transfuge Apr un site de 1500 m2. Me Moussa Bocar Thiam va rencontrer la presse la semaine prochaine pour plus de détails.