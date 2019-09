Ouattara-Soro: Macky en médiateur

Selon La Lettre du Continent (Lc), Macky Sall joue les médiations entre le Président Ivoirien Alassanre Ouattara et l’ex président du Parlement Guillaume Soro. Le Président Sénégalais et son homologue Ivoirien se sont longuement entretenus du « cas Soro ». C’était en marge du sommet de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) qui s’est tenu, le 14 septembre, à Ouagadougou, au Burkina Faso.

À l’occasion, le président sénégalais a notamment conseillé à son homologue ivoirien de « faire un geste » en faveur de l’ancien président de l’Assemblée nationale. En échange de quoi, a argué Macky Sall, Guillaume Soro pourrait réintégrer le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) pour la présidentielle de 2020.

Un scénario qui, même s’il paraît aller à l’encontre des tractations actuelles, permettrait à Soro de sortir de l’impasse où il se trouve, coincé entre un Rhdp qu’il a quitté et un Front populaire ivoirien (Fpi) qui ne veut pas de lui. À Paris depuis le mois de juillet, Guillaume Soro est annoncé en Espagne et aux États-Unis pour y rencontrer la diaspora ivoirienne.

C’est la deuxième fois que le nom du chef de l’État sénégalais est cité dans le dossier ivoirien par ce journal. Dans son édition N°794 mise en ligne le 13 février 2019, la très bien introduite Lettre du continent (Lc) livrait les conseils « avisés » de Macky Sall à son homologue ivoirien suite à la démission du président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro.

Et ce fut pour lui conseiller de ne pas précipiter le bras de fer avec Soro. « Macky Sall, sait de quoi il parle », soulignait La Lettre du Continent (Lc). Pour preuve, débarqué du perchoir sénégalais en 2008 par Me Abdoulaye Wade, il bénéficiera politiquement de sa posture victimaire pour devenir quatre ans plus tard président de la République.