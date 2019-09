Quand l’Afrique croit encore qu’elle est née pour être dominée

Après la découverte hasardeuse de l’Amérique par Christophe Colombe, celle-ci, l’Asie et surtout l’Afrique, ont longtemps ployé sous le joug de l’Europe esclavagiste et coloniale. Une situation de dominés, conçue, théorisée, orientée, encadrée par cette même Europe. L’Amérique, après réflexion et éducation, s’est désolidarisée et éloignée de son ancêtre politique et institutionnel européen. L’Asie, s’arc-boutant sur son passé millénaire qu’elle a digéré, a accepté toutes les privations, même les plus humiliantes, pour finalement se libérer triomphalement de l’Europe. Malheureusement, malheureusement, l’Afrique notre Afrique, berceau pourtant de l’humanité, qui a légué au reste du monde toute sa consistance culturelle, fruit d’une très longue maturation intellectuelle, d’une odyssée humaine, notre Afrique croit encore aujourd’hui qu’elle est née pour être dominée, pour être ravalée au rang de plouc. Elle pense que la civilisation, la culture, c’est les autres qui doivent venir les lui apprendre. L’Afrique pense qu’elle doit être un abri provisoire pour le reste du monde, le temps d’amuser la galerie comme un clown, comme un cirque. Il s’agit donc de savoir que c’une des grandes leçons que nous donnent l’Amérique et l’Asie. Ces continents qui ont cru en eux et surtout en l’avenir. Par contre nous, nous ne sommes pas encore libérés du joug esclavagiste et colonial. Ce passé est encore trop présent en nous. Beaucoup de nos comportements portent la marque de ce passé douloureux, sans que nous y prenions garde. Nos mentalités baignent dans le mimétisme, la répétition obsessionnelle de notre ancien colonisateur, et aussi longtemps, aussi longtemps que nous l’accepterons, simples citoyens, autorités politiques, leaders d’opinion, artistes, sportifs, cadres supérieurs, de nous affranchir de la tutelle idéologique, faite de mythologie, discours pour le moins cynique, nous resterons enferrés en un carcan fait d’instinct de subordination. C’est pourquoi, il est grandement temps d’éduquer les masses pour une véritable libération, mentale psychique, sans quoi il n’aura pas de créativité. Il s’agit donc d’oser se montrer entreprenant, en se donnant les moyens matériels et immatériels, idéologiques, politiques, culturels, et de manière scientifique, d’encadrer, d’orienter et d’accompagner les masses qu’il ne s’agit de conscientiser pour une véritable libération. Il n’existe pas d’autres solutions.