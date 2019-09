The Best: La FIFA s’explique sur la polémique autour de Messi

Alors que le sacre de Lionel Messi lors du gala FIFA The Best a été remis en cause, l’instance a décidé de s’expliquer.

Ces dernières heures, le sacre de Lionel Messi lors des trophées FIFA The Best a été clairement remis en cause. Des voix se sont élevées concernant des votes oubliés en faveur des adverses de la star du FC Barcelone.

L’un de principaux griefs concerne le vote egyptien, pays de Mohamed Salah. Celui-ci n’aurait pas été pris en compte par la FIFA alors que, bien évidemment, la star de Liverpool avait été plébiscitée. La FIFA a décidé de répliquer.

Dans une réponse relayée par Skysports et la BBC, celle-ci explique que les votes de l’Egypte n’ont en effet pas été pris en compte. Pour une double raison : une écriture en capitale qui ne semblait pas authentique, mais aussi la signature manquante du secrétaire général de la fédération égyptienne en bas du document de vote. Pas certains que cela suffise à convaincre le sceptiques.

Maxime Tauzin