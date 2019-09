Un faux agent de la Dic arrêté

Un faux agent de la Dic a été arrêté et condamné à 6 mois avec sursis. Le mis en cause est Mouhamed Soumaré, selon L’OBS. Brillant informaticien qui prêtait main forte parfois à la Dic, faisait chanter deux filles A.M.P.Faye et M. Sow victimes de vol avec des photos compromettantes. Fort de cette proximité avec les limiers, Mouhamed a fini par se faire passer pour un agent de la Division de cybercriminalité de la Dic pour gruger ces victimes. Le faux agent a fait l’objet d’une plainte de ses victimes.