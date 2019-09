Le Président Macky Sall é reçu en audience Melinda Gates, président de la Fondation Bill et Melinda, informe Libération. C’était en marge de l’Assemblée générale de l’Onu à New-York. Au menu ? Les perspectives de collaboration entre ladite Fondation et le Gouvernement du Sénégal. Plus riche que la reine d’Angleterre, Melinda Gates, cette ingénieure devenue sainte mécène du capitalisme, dirige avec son mari Bill Gates, le fondateur de Microsoft, la première organisation philanthropique du monde.