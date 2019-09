GO: De nouveau Diouffon vire de bord

Finalement, on ne sait plus. Est-ce la girouette qui tourne, ou le vent ? Dans les deux cas, Me Elhadj Diouf peut se sentir à l’aise. Devant le rire carnassier et un peu simplet de Pape Cheikh Diallo, maintenant, il se tourne vers le peuple et le Pouvoir, ses nouvelles cibles depuis qu’une partie du Net lui a tourné le dos. Au premier, il demande de se serrer les coudes, d être généreux et solidaire dans les difficultés au lieu de passer le temps a s’étriper, et au deuxième, d’être plus reconnaissant envers les électeurs, et de ne point se contenter de satisfaire uniquement parents et alliés. L’avocat serait-il de nouveau retourné dans l’implosion ? #Kanaaneek…# Comme dirais le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo