L’homme Sénégalais

L’humanité sénégalaise ne sera sur le chemin du développement véritable, que le jour où nous accepterons tous, sous la férule de dirigeants engagés, volontaires,conquérants, en un mot de dirigeantsvertueux, de faire l’histoire au sens où celle-ci est pensée vraie, pour retrouver la vie, le sens des événements, la signification des airs et des périodes, l’enchainementde séquences spatio-temporelles de la civilisation humaine, les fondementspremiers de la conscience historique. En d’autres termes, lorsque nous aurons un idéal culturel de développement, une autre trempe morale, ce qu’avaient nos ancêtres,même s’ils étaient moins avancés technologiquement que nous. A bien regarder les Sénégalais pour l’essentiel, et surtout les hommes politiques, il est loisible d’affirmer sans ambages qu’il leur manque encore un idéal culturel de développement qui suppose une véritable éthique, une passion presque tyrannique pour leur pays, une obsession pour l’éducation des masses, sans populisme, une foi en l’avenir, le souciconstant du dialogue et non de vitupération, le respect de la souffrance humaine, le désir de ne pas compromettre les chances d’une réconciliation nationale, le renforcement de la question sécuritaire nationale. Nos hommes politiques et syndicaux que les medias ont renduscélèbres, tout simplement parce qu’ils font parade, doivent savoir que le bon exemple doit venir d’en haut, et s’ils doivent mériter de la Nation qui ne leurappartientnullement et avec laquelle ils doivent faire preuve de prohibé morale. Paul Valérie avait raison de souligner que les scélérats eux-mêmes fontparade deleur abominable gloire. En effet, les parades politiques, au sens de Mirabeau, dans notre pays, ne nous émeuvent plus. Nous etd’autres sommes vaccinés contre celles-ci. Les sauts périlleux de la gauche vers la droite, ou de celle-ci vers celle-là, pour des enjeux de pouvoir exclusivement, ont fini de nous convaincre sur le manque d’un idéal de culture de développement de nos dirigeants politiques. Arrêtons ainsi les vitupérations, les caricatures immondes, les attaques cyniques, bêtes et méchantes, étalées sur la place publique.Que les hommes politiques surtout sachent qu’ils ne sont pas les seuls Sénégalais, les seuls passionnés pour la chose publique. Des hommes de culture,de sportifs, des techniciens, des religieux, des scientifiques, aiment et défendentpassionnément ce pays, le Sénégal qu’est le notre depuisdes lustres, avec cependant moins de médiatisation, sans bruit et surtout sans sinécure. Voila la grande différence et la grande leçon à tenir.