Massalikul Jinaan: Serigne Mountakha réconcilie Wade et Macky

La grande mosquée Massalikoul Jinaan a été inaugurée ce vendredi. Le Khalife général des mourides qui a présidé la cérémonie était aux côtés de l’ancien président Abdoulaye Wade et du chef de l’Etat, Macky Sall.

Dans son intervention, Serigne Mountakha Mbacké a commencé par formuler des remerciements à l’endroit de tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de l’événement. Selon lui, l’ancien président, Wade, et son successeur, Macky Sall, représentent à eux deux toute la Nation. L’un, Wade, en tant que père, et l’autre, en tant que fils. Il leur a demandé de rendre grâce à Dieu pour ce qu’Il leur a donné. Et de retenir que tout ce qui leur arrive relève de la seule volonté divine. Avant de les convaincre à se donner la main.