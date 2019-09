Massalikul Jinane: Une inauguration pleine de symboles

La Nation, unie, va inaugurer, aujourd’hui, la grande mosquée Massalikul Jinane. Un chef d’œuvre architectural certes, mais d’un symbolisme religieux très fort. Il traduit le dynamisme de la religion musulmane à laquelle se reconnait une grande majorité des Sénégalais, mais au-delà, la résistance de SerigneTouba à l’envahisseur colonial qui, en le déportant pendant sept ans, a voulu mettre un coup de frein à la spiritualité qu’il incarnait.

Les Mourides, et au-delà tous les musulmans, ont souhaité, par l’édification de cet édifice, montrer que l’Islam reste debout, dynamique, malgré les vicissitudes de l’histoire et les épreuves subies par leur guide spirituel.

Les fidèles de Cheikh Ahmadou Bamba à qui il a inculqué les valeurs de travail, d’obéissance à Dieu,ont voulu aussi montrer qu’avec la détermination et l’entente, on peut aboutir à tout.

Ainsi, la jeune génération aura un référentiel de plus pour aborder l’avenir avec confiance.

Et dans le registre des symboles, il faut noter que l’inauguration va être une occasion de réussir l’œcuménisme de la Nation, ce qui signifie l’osmose pendant laquelle tout le monde va se donner la main, communier. Des retrouvailles de quelques heures qui vont faire de Dakar la capitale spirituelle du pays.Des personnalités de tous bords, des hommes politiques, des responsables de la société civile, des mouvements citoyens, de hauts cadres, des personnalités religieuses et de simples citoyens,vont se côtoyer.

Ce sera le moment de grands discours allant surtout dans le sens de l’unification de la Nation, de la pacification des cœurs et des esprits.

Le Khalife général des Mourides, SerigneMountakha Mbacké, va, à travers son porte-parole, souhaiter la bienvenue aux invités et émettre un message très attendu.

Le Président de la République et la Mairie de Dakar pourraient également avoir à se prononcer dans cette grande fête religieuse.

Le Khalife qui est à Dakar depuis dimanche et reçoit beaucoup de personnes, a déjà donné le ton de ce que sera cette inauguration : un évènement de première importance pour Touba.

La mosquée pourra recevoir 30 mille personnes, dont 20 mille sur l’esplanade. Du fait de son importance, elle sera la plus grande mosquée de Dakar et une des plus imposantes en Afrique de l’Ouest.

Les médias nationaux et étrangers lui ont déjà décerné des espaces qui feront qu’elle sera objet de curiosité pour les touristes et autres hôtes qui arriveront au Sénégal.

A l’image des cathédrales et autres dômes dans d’autres pays, ce chef d’œuvre architecturalva insuffler un nouvel dynamisme à la capitale qui va souvent vibrer aux sons des ‘’Khassidas’’.

Bien sûr, en Islam, il n’y a pas de ‘’mosquée mouride’’ ou de ‘’mosquée tidjane’’, il n’y a des mosquées, des maisons du Seigneur où les personnes entrent pour accomplir leurs prières et autres actes de dévotion.

En conséquence, c’est un bijou destiné à tous les musulmans qui trouveront un cadre adéquat au rapprochement d’avec leur seigneur.

Assane Samb