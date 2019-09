Sénégal-Niger : Bientôt une rencontre entre les opposants Yacouba et Sonko

Les opposants nigérien et sénégalais, qui ne se sont jamais rencontrés, se parlent régulièrement au téléphone. Jeun Afrique qui donne la nouvelle, renseigne que l’opposant (et ex-ministre) nigérien Ibrahim Yacouba a convié le Sénégalais Ousmane Sonko, leader des Pastef-Les Patriotes, au congrès du MPN-Kiishin Kassa, qui doit se tenir en décembre à Niamey et au cours duquel il doit être investi candidat à la présidentielle de la fin de 2020.