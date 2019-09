Smoothie Mangue Ananas Orange

Recette de smoothie Mangue Ananas Orange

Cette recette de smoothie “tropicale” est ma préférée: elles est rafraîchissante et surtout excellentissime! À faire avec une mangue et un ananas parfaitement mûres. À la place de l’orange vous pouvez choisir des clémentines, mandarines, etc.

Durée : 15 min

Difficulté : très facile

Coût : pas cher

Pour 2 personnes :

Ingrédients :

Pour faire cette recette de smoothie vous aurez besoin de:

La moitié d’une mangue très mûre, 3 oranges, ¼ d’ananas, des glaçons.

Pas besoin de sucre, vu que la mangue est déjà suffisamment sucrée!

Préparation :

Éplucher l’ananas, couper en deux suivant la longueur puis recouper chaque moitié en deux. Utiliser seulement le quart de l’ananas pour cette recette. Garder le reste pour faire d’autres recettes de smoothie.

Couper l’ananas en morceaux. À l’aide d’une cuillère, récupérer la chair de la mangue.

Couper les oranges en deux, enlever les pépins et les presser à l’aide d’un presse-agrume.

Mixer l’ananas avec la mangue, le jus d’orange et les glaçons (4 ou 5).

Le smoothie est prêt.

Bonne dégustation!