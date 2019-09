(FILES) In this file photo taken on October 04, 2017 Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz al-Saud walks upon his arrival at Moscow's Vnukovo Airport accompanied by his personal bodyguard General Abdel Aziz al-Fagham (L). - The General was shot dead by a friend during a personal dispute in Jeddah, Saudi police said on September 29, 2019. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

Arabie saoudite : le garde du corps personnel du roi Salmane abattu Le général Abdel Aziz al-Fagham a été tué par un de ses amis lors d’une «dispute personnelle» à Jeddah. Le garde du corps personnel du roi Salmane d’Arabie saoudite, le général Abdel Aziz al-Fagham, a été tué par un de ses amis lors d’une «dispute personnelle» à Jeddah, a annoncé dimanche 29 septembre la police saoudienne. Un porte-parole de la police, cité par l’agence officielle SPA, a ajouté que l’auteur des tirs avait été abattu à son tour par des policiers. Selon ce porte-parole, les faits se sont déroulés alors que le général Fagham rendait visite à un ami qui recevait plusieurs invités chez lui à Jeddah, la grande ville portuaire de l’ouest saoudien. A la suite d’une «dispute» verbale, l’un des invités, qui est également un ami de M. Fagham, a quitté les lieux avant de revenir avec une arme, ouvrant le feu sur le général et le blessant mortellement. Il a également blessé deux personnes, dont un autre Saoudien et un employé philippin, avant de se barricader et d’échanger des tirs avec des policiers. Il a été abattu alors que cinq policiers ont été blessés, selon la même source. «Le général Abdel Aziz al-Fagham, garde du corps du roi Salmane est mort», avait auparavant rapporté le quotidien Saudi Gazette, la télévision d’Etat Al-Ekhbariya affirmant qu’il est mort dans «un échange de tirs à Jeddah lors d’une dispute personnelle». La silhouette du général, grand et élancé, et qui veille de très près sur le souverain saoudien, est familière des Saoudiens. Partager Facebook

Twitter

LinkedIn