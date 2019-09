Championnats étrangers: Les buteurs Sénégalais du Week-end

Ils ont été beaucoup les joueurs Sénégalais à s’illustrer ce week-end dans leurs championnats respectifs. Mbaye Niang, Diao Baldé, Habib Diallo, Ibrahima Niane, Zarco Touré et Salif Sané ont tous marqué.

Diao inscrit son 2e but

L’AS Monaco s’est largement imposé ce samedi face à Brest sur le score de 4 buts à 1. Juste entré en jeu à quatre minutes de la fin, Diao Baldé Keïta, l’ancien joueur de la Lazio s’est donné une place dans le festival offensif de ses coéquipiers. Juste entré en jeu à six minutes du terme de la rencontre, Diao Baldé a inscrit le dernier but de Monaco et corser l’addition pour les Brestois. C’est son deuxième cette saison en championnat en cinq rencontres.

Et de 3 pour Mbaye Niang

En déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour la 8e journée de Ligue 1, Mbaye Niang a inscrit in joli but donne l’avantage aux Bretons après son ouverture du score (19′) au stade Vélodrome. Sur une contre-attaque rapide venant du côté droit par Da Silva, le défenseur Rennais centre en retrait sur Niang qui devance Sakai et coupe la trajectoire ! L’attaquant sénégalais vient de signer son troisième but cette saison en Ligue 1

Le magnifique but de Zarco

Mené 2-0 au Stade du 19-Mai d’Ankara, le défenseur international sénégalais, Zarco Touré, a sauvé l’honneur d’un magnifique bijou pour son club, Gençlerbirliği (2-1). Zarco Touré et le Gençlerbirliği étaient en déplacement sur la pelouse d’Ankaragücü dans le cadre de la sixième journée de Super-Lig. Malgré le joli but du défenseur sénégalais, qui a expédié une frappe puissante dans les cages de Celikay, réduisant le score, les « Rouge et noir » ont une nouvelle fois sombré (1-2) et confortent leur position de lanterne rouge avec seulement deux points au compteur.

Diallo et Niane ont parqué

Habib Diallo porte actuellement le Fc Metz sur ses épaules. Il n’arrête plus de marquer et est plus que décisif avec les Grenats. Pour la réception de Toulouse ce samedi, il n’aura suffi que 4 minutes pour le score et donner l’avantage à sa formation. Malheureusement, Diallo va sortir sur blessure à la 12e de jeu. Rentré à la place d’Habib Diallo, blessé en début de match, Ibrahima Niane a inscrit ce soir le deuxième but des Grenats après l’ouverture du score de Diallo. L’ancien joueur de Génération Foot ouvre ainsi son compteur cette saison.

Salif Sané marque (aussi)

Le Schalke 04 se déplaçait cet après-midi sur la pelouse du RB Leipzig, chez le leader avant cette journée. Un déplacement qui s’annonçait périlleux mais qui a fini par voir le succès des Bleus de Salif Sané, auteur de l’ouverture du score, s’imposaient sur la marque de 3 buts à 1.

G E NDIAYE