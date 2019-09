Assainissement de la presse : Des cartes numérisées en décembre

Des cartes numérisées seront délivrées aux journalistes d’ici décembre. « … Nous sommes à la finalisation des textes d’application. Et parmi ces textes, la priorité numéro un, c’est l’assainissement du secteur. Nous avons fini d’élaborer des cartes de presse numérisées avec beaucoup d’innovation. En ce sens, on envisage de rencontrer toute la presse les 7 et 8 décembre et les cartes seront délivrées par la Commission nationale de délivrance de la carte de presse », a déclaré, dans Walfadjri, Ousseynou Dieng, le directeur de la Communication.