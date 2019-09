Brésil-Sénégal : La liste d’Aliou Cissé avec 6 changements

Aliou Cissé a publié, ce lundi, une liste de 23 joueurs pour Brésil-Sénégal du 10 octobre prochain à Singapour. il y a beaucoup de changements.

Une liste qui signe les retours de Famara Diédhiou, de Racine Coly et les absences de Mbaye Diagne et de Pape Abou Cissé.

Dans sa liste de 23 Lions, il a fait appel à Habib Diallo qu’il avait zappé pour la CAN. Le buteur messin signe son retour dans la sélection nationale après s’être invité quelques mois avant la Coupe d’Afrique. Côté absences, on notera celles de Mbaye Diagne, de Pape Abou Cissé et d’Alfred Ndiaye.

Gardiens: Edouard Mendy, Alfred Gomis, Abdoulaye Diallo

Défenseurs: Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Pape Pape Djibril Diaw, Lamine Gassama, Moussa Wagué, Saliou Ciss, Racine Coly

Milieux: Idrissa Gana Guèye, Pape Alioune Ndiaye, Cheikhou Kouyaté, Mamadou Loum Ndiaye, Sidy Sarr, Krépin Diatta

Attaquants: Sadio Mané, Diao Baldé Keïta, Ismaïla Sarr, Habib Diallo, Famara Diédhiou, Mbaye Niang, Sada Thioub