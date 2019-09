Classement des tops buteurs européens: PapissCissé et Habib Diallo dans le top 10

D’une efficacité folle face au but adverse depuis le début de la saison, Robert Lewandowski continue de tenir la concurrence en respect. Eldor Shomurodov et Sergio Agüero sont suivis derrière Papis Demba Cissé et Habib Diallo (Metz) qui ont marqué chacun 6 buts.

Comme chaque lundi Footmercato dévoile le classement des meilleurs buteurs européens. En tête depuis le début, Robert Lewandowski conserve toujours un petit avantage sur ses poursuivants. L’attaquant polonais occupe ainsi la tête en cette fin de mois de septembre. De nouveau buteur ce week-end lors de la victoire du Bayern Munich contre Paderborn (3-2), l’avant-centre porte son compteur à 10 buts en 6 matches.

Il conserve une longueur d’avance sur la sensation ouzbek Eldor Shomurodov. Solide face aux buts adverses, il continue de marcher sur l’eau avec sa neuvième réalisation de la saison contre le Dinamo Moscou (3-0). L’attaquant du FK Rostov grimpe à la deuxième place de ce classement juste devant Sergio Agüero. Muet contre Everton, l’Argentin affiche toutefois un très bon bilan de huit buts en sept rencontres. Parti sur d’excellents standards, il complète ce podium.

Papiss Cissé meilleur buteur du championnat turc

Derrière on retrouve, Donyell Malen qui a marqué un but contre le PEC Zwolle (4-0). L’attaquant néerlandais se retrouve désormais à 8 buts en 8 matches. En cinquième position, Junior Moraes continue son excellent début de saison avec le Shakhtar Donetsk. Malgré ses 32 ans, le Brésilien naturalisé ukrainien vient de s’offrir une nouvelle réalisation contre le Vorskla Poltava (4-0). Également dans une très bonne passe, Aleksandr Sobolev a aussi marqué contre Tambov (2-0). Le Russe affiche 8 réalisations en 11 rencontres. Tammy Abraham arrive en septième place même s’il n’a pas marqué contre Brighton & Hove Albion (2-0). Huitième, Raheem Sterling a été décisif contre Everton (3-1).

Meilleur buteur du championnat turc malgré ses 34 printemps, Papiss Cissé avance à un bon rythme avec 6 buts en 6 matches. Enfin, Pierre-Emerick Aubameyang qui affronte ce soir Manchester United avec Arsenal (rencontre à suivre sur notre live commenté) referme ce top 10. Oussama Idrissi (AZ Alkmaar), Teemu Pukki (Norwich City), Vangelis Pavlidis (Willem II), Pizzi (SL Benfica), Zé Luis (FC Porto), Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais), Victor Osimhen (Lille), Habib Diallo (FC Metz), Dieumerci Mbokani (Antwerp), Gerard Moreno (Villarreal), Marlos (Shakhtar Donetsk) et Oleksandr Filippov (Desna) échouent aux portes de ce classement avec 6 buts.

