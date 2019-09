Le laurier, un allié de la beauté

Le Laurier est une espèce d’arbustes à feuillage persistant de la famille des Lauracées. Il est originaire du bassin méditerranéen. Il est parfois appelé Laurier d’Apollon.

Aromate incontournable, en méditerranée le laurier sauce ou laurier noble est connu pour son goût subtil et frais, mais c’est également un symbole de gloire et d’honneur. Il est cultivé depuis l’antiquité en Méditerrané et doit sa réputation à ses multiples vertus aromatiques, médicinales et cosmétiques. En plus de rehausser les sauces et les plats, il soigne et prévient plusieurs affections. En infusion, en combustion aromatique ou en huile essentielle, voici les meilleures utilisations du laurier pour la santé, le bien-être et la beauté.

Les propriétés du laurier

Le laurier est riche en antioxydants, en vitamines et en acides gras essentiels (acide laurique, linoléique…) qui lui confèrent de multiples vertus. Cette plante est antibactérienne, antiseptique et anxiolytique. Elle facilite la digestion, renforce l’immunité, ravive l’éclat de la peau et des cheveux…

Les feuilles de laurier sont riches de vitamine A, qui entretient et protège les muqueuses et la peau, Et a un effet positif sur l’humeur.

Le laurier pour perdre du poids : en plus de favoriser la digestion et d’éviter les ballonnements, le laurier aide à maigrir. Voici une recette à base de laurier qui aide à perdre du poids et brûler les graisses. Portez 1 litre d’eau à ébullition et ajoutez-y 7 feuilles de laurier, 1 poignée de feuilles de sauge et un bâton de cannelle. Faites-les bouillir 10 minutes, laissez refroidir et buvez cette tisane à jeun, pendant 1 semaine, tous les matins.

Le laurier pour une peau belle et saine : le laurier soigne, régénère, aide à la cicatrisation, régule la sécrétion de sébum et purifie la peau. Voici comment préparer une lotion purifiante pour le visage à base de laurier : préparez une décoction de laurier avec 100 g de feuilles sèches pour 1 litre d’eau filtrée. Laissez bouillir pendant 20 minutes. Filtrez et utilisez cette lotion matin et soir sur un visage nettoyé.

Le laurier pour des cheveux forts, brillants et sans pellicules : le laurier assainit le cuir chevelu et tonifie les cheveux. Il calme les démangeaisons, accélère la pousse des cheveux et élimine les pellicules. Vous pouvez utiliser le laurier en lotion de rinçage : faites infuser 20 feuilles de laurier dans 1 litre d’eau pendant 10 minutes et laissez refroidir. Après votre le shampoing rincez vos cheveux avec cette infusion de laurier et laissez agir pendant 20 minutes avant de rincer à l’eau claire. Pour fortifier et nourrir vos cheveux, massez-les avec 10 gouttes d’huile essentielle de laurier diluées dans de l’huile de noix de coco ou du beurre de karité. Laissez poser une heure (ou idéalement toute une nuit) puis faites un shampoing. Ce soin nourrit les cheveux de la racine jusqu’aux pointes.

Précautions à prendre avec le laurier

En huile essentielle, comme en infusion, le laurier est à utiliser avec précaution. Il ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes et allaitantes ni chez les enfants de moins de 7 ans, car il peut être allergisant à dose élevée. L’huile essentielle de laurier peut avoir un effet sédatif et provoquer la somnolence. Vous devez donc en tenir compte si vous conduisez ou si vous travaillez sur des machines.

Soyez également vigilants au moment d’acheter ou de cueillir le laurier, car il existe des variétés toxiques de la même famille (laurier rose et laurier-cerise).