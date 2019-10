©DAVID FERNANDEZ/EPA/MAXPPP - epa06966884 Federal Police stand guard during a raid of the house of the former Argentinian president and senator Cristina Fernandez de Kirchner, in Buenos Aires, Argentina, 23 August 2018. The Federal Police of Argentina (PFA) arrived at the apartment of the former president to make a register ordered by a judge in the context of a case in which she is investigated for allegedly having received millionaire bribes from businessmen. EPA-EFE/DAVID FERNANDEZ

Argentine : 4 Sénégalais battus par des policiers en soins intensifs Vingt-huit commerçant Sénégalais vivant ensemble dans une maison ont été battus et agressés par un groupe de 20 policiers. Quatre parmi eux ont été acheminés à l’hôpital pour des soins intensifs, rapporte Les Echos. Sur ordre du procureur, les policiers, armés de matraque et de gaz asphyxiant ont pénétré dans le domicile des Sénégalais, défoncé la porte d’entrée et sont mis à les ruer de coup de matraque avant de mettre sens dessus-dessous l’ensemble de leurs bagages. Les marchands Sénégalais ont perdu plus de 3 millions Fcfa de leurs économies et leurs marchandises ont été emportés par les policiers Partager Facebook

Twitter

LinkedIn