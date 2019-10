Crash de l’hélico: Le rescapé capitaine Moussa Thiam se porte bien

Le capitaine El Hadji Moussa Thiam, blessé dans le crash de l’hélicoptère de la mission onusienne en Centrafrique se porte bien. Les assurances sont données par son frère. « Nous avons eu des informations sur l’état de santé actuel du capitaine El Hadji Moussa Thiam. Dieu merci, son état de santé s’améliore. Il a du mieux. Nous continuons à prier pour lui afin qu’il se prenne ses activités très bientôt », a expliqué le frère du capitaine. Qui ajoute que le blessé est bien pris en charge. « On ne s’inquiète pas. Il est bien pris en charge et nous souhaitons qu’il soit vite rétabli. C’est vraiment difficile de partir en mission pour le Sénégal avec des collègues et de subir un accident pareil. Cet accident a affecté tout le monde. Nous prions pour le repos en paix des disparus et présentons nos condoléances à leurs familles respectives. Ils étaient partis en mission au service des Sénégalais mais, ils sont tombés les armes à la main », a soutenu le frère du pilote.