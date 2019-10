Iaaf: Nouvelle accusation de corruption contre Diack-fils

Pape Massata Diack n’est pas encore sorti de l’auberge. Le fils de Lamine Diack fait encore face à nouvelle accusation relative aux championnats mondiaux d’athlétisme au Qatar.

Mediapart et le quotidien britannique The Guardian rapportent que le Qatar avait promis 37, 5 millions de dollars à l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (Iaaf) le jour du vote d’attribution des Mondiaux, dont 4,5 millions devaient être versés à Papa Massata Diack.

L’argent, qui devrait être versé à The Sporting Age, une société écran à Singapour contrôlée par Diack-fils, était destiné à acheter des droits nationaux des championnats d’athlétisme 2019 au Qatar. L’Iaaf indique qu’il n’a finalement pas bénéficié de ce contrat.

Sporting Age a aussi viré 1,87 million de dollars sur le compte d’une des sociétés de Massata Diack au Sénégal. La société a aussi financé 171 173 euros de frais professionnels de PMD, ainsi que ses séances de shopping à Abu Dhabi et à Paris.

The Sporting Age a viré 126 787 euros à une boutique de luxe du quartier des Champs Elysées pour Massata Diack qui y a acheté des montres et objets de luxe d’une valeur de 1,7 million d’euros. Une réunion au sommet a eu lieu entre Pape Massata Diack et l’Émir du Qatar, Ahmad al-Thani, le 12 mai 2013.

Un compte rendu confidentiel, saisi par les enquêteurs lors d’une perquisition au siège de l’Iaaf, est sans appel : L’Iaaf a proposé au Qatar d’acheter les droits télé et de sponsoring de ses compétitions en lien direct avec l’attribution des Mondiaux 2019 à Qatar.