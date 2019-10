Inéligibilité de Khalifa Sall : le code électoral en cause

Khalifa Sall, emprisonné depuis le mois de mars 2017 dans l’affaire de la caisse d’avance de la Ville de Dakar a été finalement libéré par un décret présidentiel. Mais que le député-maire déchu sache qu’il n’est ni électeur, encore moins éligible si on en croit certains spécialistes du Droit interrogés par le journal SourceA

D’abord pour Me Moussa Sarr, il n’y a rien à faire. «C’est le Code électoral, qui en a décidé, ainsi, en son article L31». Des propos qui semblent être confirmés par Me Amadou Aly Kane. En effet la robe, «le juge constitutionnel s’est basé sur cet article pour rejeter la candidature de Khalifa Sall et c’est lui qui valide ou rejette toutes les candidatures. Donc, si Khalifa retourne, là-bas, sa candidature sera encore rejetée».

Mais ce n’est pas tout car l’ancien maire de Dakar, d’après toujours le canard de Castor Bourguiba a été tout bonnement radié des listes électorales, après sa condamnation.