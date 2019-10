Italie: Un Sénégalais se jette sous les rails d’un train

Un Sénégalais sans papier et sans-abri, âgé de 33 ans a tenté de se suicider en se jetant sous les rails d’un train qui traverse la rue Candiano, à Ravenne en Italie, rapporte ilgiornale.it. Il est environ 22 heures lorsque des policiers de Ravenne, alertés par des passants, trouvent le compatriote sur les rails. Le jeune homme, complètement hors de contrôle, déclare son intention de se suicider. Il a été sauvé par les policiers qui essaient, par tous les moyens, de le raisonner et de le convaincre d’abandonner ses intentions suicidaires. Mais, il commence à proférer des insultes et des menaces contre contre les policiers, s’opposant fermement aux injonctions des flics. Il attaque les carabiniers blessant légèrement deux agents. Ces derniers évacués d’urgence à l’hôpital, se voient décerner respectivement 3 et 5 jours d’incapacité de travail. En dernière instance, le Sénégal a été inculpé de résistance et blessures à agents publics.