Le PSG confirme, le Bayern humilie Tottenham, la Juve et Man City s’imposent

Deux semaines après une large victoire contre le Real Madrid (3-0), le Paris Saint-Germain a enchaîné mardi soir sur le terrain de Galatasaray (1-0), pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Le PSG se rapproche déjà des huitièmes de finale. Quinze jours après un succès retentissant face au Real Madrid (3-0), le club de la capitale a signé un deuxième succès d’affilée en Ligue des champions sur la pelouse de Galatasaray (1-0). Servi par Pablo Sarabia, Mauro Icardi a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs (52e). Avec six points, le PSG caracole en tête du groupe A, après le nul du Real Madrid contre Bruges (2-2). Dans le groupe B, le Bayern Munich a ridiculisé Tottenham à White Hart Lane dans des proportions inattendues (7-2). Face au finaliste de la dernière édition, le club bavarois a marqué par Joshua Kimmich (15e), Robert Lewandowski (45e, 87e), Serge Gnabry (53e, 55e, 83e, 88e), contre des réalisations de Son Heung-min (12e) et Harry Kane (61e sur penalty). La formation allemande est en tête avec six points, et trois longueurs d’avance sur l’Etoile Rouge de Belgrade contre l’Olympiakos (3-1). Derniers, les Spurs ne comptent qu’un point et se retrouvent dos au mur. La Juventus Turin déroule contre le Bayer Leverkusen (3-0) sur des buts de Gonzalo Higuain (17e), Federico Bernardeschi (62e) et Cristiano Ronaldo (89e). Avec quatre points, la Vieille Dame partage la tête du groupe D à égalité avec l’Atletico Madrid, tombeur du Lokomotiv Moscou (2-0) grâce à Joao Félix (48e) et Thomas Partey (58e). Dans le groupe C, Manchester City enchaîne un deuxième succès contre le Dinamo Zagreb (2-0) avec des buts de Raheem Sterling (66e) et Phil Foden (95e). Dans cette poule, le Shakhtar Donetsk gagne sur le terrain de l’Atalanta Bergame (2-1). –

Source: Topmercato.com –