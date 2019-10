Les images du mariage de Justin Bieber et Hailey Baldwin

Un an après leur mariage civil à New York, Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont dit « oui” une seconde fois ce lundi 30 septembre entourés de leurs amis et de leur famille. Sur Instagram, les mariés et certains invités ont déjà partagé quelques photos des festivités, pour le plus grand bonheur de leurs fans. La cérémonie et la fête ont eu lieu dans le luxueux domaine de Montage Palmetto Bluff, à Bluffton, en Caroline du Sud.

Comme nous vous le disions lundi sur 7sur7, le lieu a été partiellement privatisé pour l’occasion. Le spa, la piscine et le restaurant avaient donc été interdits au grand public durant 48 heures pour permettre aux deux stars de célébrer leur mariage dans l’intimité.

Selon le magazine américain People, 154 personnes étaient invitées, dont la chanteuse Katy Perry, les stars de téléréalité Kendall et Kylie Jenner, le fils de Will Smith, Jaden, et le manager de Justin Bieber, Scooter Braun. Les invités ont d’abord été conviés à un cocktail dans le hall de l’hôtel, où s’est déroulée la cérémonie, avant d’être invités à se rendre dans une grande salle de réception pour le dîner de mariage. Selon des sources proches du couple, la fête a duré jusqu’au petit matin.